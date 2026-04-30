海外での大規模な災害現場に派遣される国際消防救助隊に、熊本市消防局の隊員が選ばれました。■熊本市消防局国際消防救助隊･江藤彰彦 消防司令補「宣誓、2年間の登録期間におきましては、任務を自覚し日々の努力を惜しまず、精進することをここに宣誓します」30日、熊本市消防局で行われた国際消防救助隊の認定式には、海外で大規模な災害が発生した際、救助活動で派遣される隊員で6人が選ばれました。 国際消防救助隊の日本