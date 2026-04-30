防府競輪場のF2が5月1日、初日を迎える。30日は前検が行われた。函館→松戸を完全Vで連覇し、パワーアップを証明した半田水晶（28＝茨城）。G1の雰囲気も肌で感じ取り、一流の走りを目に焼き付けたことも大きなプラスとなった。当地は3月のフレッシュクイーン以来の参戦。「前回は自分の競走ができて、結果も残せた。6月のパールカップ（岸和田）の出場も決まった。G1でも戦えるよう頑張りたい」。成長株は前向きな言葉を並