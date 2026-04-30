水俣病患者らの支援施設を訪問し、胎児性患者の坂本しのぶさん（左手前）らと面会する石原環境相（右手前）＝30日午後、熊本県水俣市（代表撮影）水俣病の公式確認から5月1日で70年。被害者団体は4月30日、熊本県水俣市で石原宏高環境相と懇談し、患者認定制度見直しなど「誠意ある回答」を要望。熊本、鹿児島両県での患者認定の申請者は3月末で延べ約3万3千人に上るが、認められたのは1割未満の2284人。千人超が審査結果を待