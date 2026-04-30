自民党大会で現役の陸上自衛官が国家を歌唱したことは自衛隊法に違反するとして、市民226人が自衛官ら3人を刑事告発しました。東京地検特捜部に刑事告発を行ったのは、インターネットなどで募った市民ら226人と、代理人弁護士26人です。告発状によりますと、今月12日に行われた自民党の党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の女性隊員が制服を着て国歌を歌ったことは、自衛隊法が禁じる自衛隊員の政治的な行為にあたるとしています。ま