赤沢亮正経済産業大臣は30日、スマートレジシステム視察のため、東京・錦糸町の人形焼店「山田屋」を訪れた。この店は、全国商店街振興組合連合会の山田昇理事長の店で、山田理事長も同席した。【映像】赤沢大臣が「字が見えない」瞬間（実際の様子）レジ打ち体験をした赤沢大臣はいきなり「ちょっと字が小さくて見えないんですけど」と画面が見づらい様子。続いて担当者から「何か1つ、2つ、商品をタップしていただけますか