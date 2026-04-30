東京・福生市で29日、男がハンマーで少年らを殴りつけ逃走している事件で、警視庁は44歳の男を全国に公開手配しました。現場から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。高林容疑者の自宅の前は、29日ほどの警察の数はいません。果たしてどのように逃走したのか。そのルートとして挙げられているのが、裏口からということです。裏口が見える場所に行ってみると、はっきりと裏口というものがあるかどうかは見えませんが、高林容疑