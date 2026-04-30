◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー広島(30日、東京ドーム)1勝1敗で迎える同一カード3戦目。巨人のスタメンが発表されました。野手は2選手を入れ替え、松本剛選手が「1番・センター」、坂本勇人選手が「6番・サード」でスタメン起用となりました。前日にスタメン起用となっていたダルベック選手は、ルシアーノ投手のブルペン待機もあり、外国人選手の登録枠の兼ね合いからベンチ外となっています。先発マウンドにあがるのはウィットリー