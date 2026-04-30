高速道路を利用していると、渋滞を避けるために「1つ先のインターチェンジで降りたほうがいい」といった判断を迫られることがあります。しかし、距離が伸びれば料金が上がるのではないかと不安になる方も多いでしょう。実際のところ、途中で降りることで本当に損をしてしまうのかは気になるポイントです。 本記事では、高速道路の料金の仕組みと、渋滞回避のための途中で降りることが損になるケースについて分