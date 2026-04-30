「自宅は母に、預金は子どもで分ける」という考え方は、一見すると分かりやすく、家族の間でも納得しやすい方法に思えます。しかし、相続は単純に分ければよいものではなく、法律や税金のルールが関係します。場合によっては、思わぬトラブルや負担が生じることもあります。 この記事では、このような分け方の注意点と、安心して相続を進めるためのポイントを分かりやすく解説します。 「自宅は母、預金は子