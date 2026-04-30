2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。教育・子育て部門の第1位は――。▼第1位もう都会の金持ちしか東大･京大に入れない…日本のエリートを輩出する｢たった3%の名門高｣一覧▼第2位子どもの｢20時就寝｣は何があっても死守すべし…教育の専門家が指摘する｢不登校､暴言､暴力｣の意外な原因▼第3位だから学校で理不尽な指導がまかり通る…校則にないのに｢女子生徒の下着は白色だ