【モデルプレス＝2026/04/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のサナ（SANA）が30日、都内で行われた「ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年」のPR発表会に登壇した。【写真】29歳TWICE日本人メンバー、純白ミニ丈ワンピで美脚輝く◆サナ、ミニ丈ワンピで美脚際立つミニ丈のフリルがキュートな純白ワンピースで登場し、その曲線美で魅了したサナ。司会者から「ハーゲンダッツの妖精が舞い降りてきた