【勝利の女神：NIKKE シュエン】 2027年1月 発売予定 価格：24,200円 Hanabeeは、フィギュア「シュエン」を2027年1月に発売する。価格は24,200円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「シュエン」を1/6スケールフィギュア化。恍惚の表情で足元のDOROを踏みつける姿が表現されている。腰に手を当てた高慢な雰囲気や特徴的な衣装デザインも再