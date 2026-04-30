◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手がベンチ入りメンバーを外れた。先発するウィットリー、キャベッジに加えて、前日２９日の８回に登板したルシアーノ、守護神・マルティネスがベンチ入り。外国人は４人までしかベンチ入りできないこともあり、ダルベックはこの日は休養となった。ダルベックは４月１１日のヤクルト戦（東京ドーム）で初めてベンチスタートとなっていた