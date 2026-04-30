ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。この日は第１７節・三重戦（５月２日、花園）のメンバー２３人が発表され、アーリーエントリー（条件を満たした大学最終学年の選手がリーグワン公式戦に出場できる制度）のＦＢ上ノ坊駿介が１１戦連続で先発に名を連ねた。デイブ・レニー・ヘッドコーチが「今年、大学を卒業した選手の中で断トツのＮＯ１。自信を持ってプレーしているし、賢い」と絶賛する