家族にも世の中にも取り残され、50代ひとりカレンダーの並びがよく、大型連休となった今年のゴールデンウィーク。今月2日にリリースされたJTBの調査では、海外旅行を計画している日本人は約57万2,000人。国内旅行者を含めると、約2,450万人がゴールデンウィーク期間中に旅行を計画しているという。そんな賑やかなニュースにやきもきさせられる筆者は、50代家族持ち。が、子どもたちは親と出掛けたがる年齢をとうに超え、バイトに遊