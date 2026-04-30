ハルビン電機廠パンチング・シャーリング分工場のデジタル化された生産現場で稼働するロボット。（４月２１日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン4月30日】中国発電設備大手、ハルビン電気集団傘下で黒竜江省ハルビン市に拠点を置くハルビン電機廠は今年第1四半期（1〜3月）、工業総生産額が前年同期比7.4％増、製品生産量が39.3％増、正式契約金額は26.8％増となり、主要な経営指標が軒並み上向いた。国有重