“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が29日、自身のSNSを更新。同日に熊本・南関町で開催された『第42回関所健康マラソン』への出場を報告し、タイムも明かした。【動画】「すごすぎます！」両手を上げてフィニッシュの様子を披露した佐藤弘道佐藤は、おととし6月に「脊髄梗塞」を発症。懸命なリハビリの末、昨年8月頃には歩けるようになるまで回復したことを報告していた。この日の投稿では、同