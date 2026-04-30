東京・足立区で水道管新設の工事現場に土砂が流入した事故で、きょう（30日）、道路陥没のおそれが解消され、行われていた交通規制はすべて解除されました。この事故は今月21日、足立区鹿浜の都道で水道管を新設するための地下トンネルに土砂が流入したもので、周辺道路では道路陥没のおそれがあるとして通行止めの規制が行われていました。東京都はきょう、土砂の流入によって発生した地下の空洞を埋め、再度の土砂流入を防ぐ措置