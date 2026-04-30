バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」を運営する「カバー」は30日、公式サイトを更新。2025年度（25年4月1日〜26年3月31日）における誹謗中傷などの権利侵害行為に対する対応報告を行い、訴訟・刑事事件を含む法的対応件数は149件、SNS上の削除対応件数は1411件にのぼったことを発表した。カバー社は「当社では、当社および所属タレントへの誹謗中傷を含む権利侵害行為（以下、総称して「権利侵害