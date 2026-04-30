1日は春の嵐、警報級の大雨の恐れも。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■5月スタートは春の嵐関東や静岡で警報級大雨の恐れ1日（金）は低気圧が発達しながら関東付近を通り三陸沖に進む予想となっています。東海から関東の沿岸にかけて、雷を伴って激しい雨が降り警報級の大雨になる恐れがあります。雨のピークはあす朝から昼前にかけてとなりそうで、南寄りの風も強まり春の嵐となるでしょう。交通機関が乱れる恐れもあ