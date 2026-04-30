日本維新の会横浜市議団・無所属の会所属の坂井太市議が政務活動費（政活費）を訂正し、市が受理したのは違法性があるとして、市民が30日、市に返還請求するよう求める住民訴訟を横浜地裁に起こした。訴状などによると、原告の市民らは昨年12月、坂井氏が計上した2024年度分の政活費の一部が不当だとして住民監査請求した。このうち事務所スタッフに支出した人件費に関し、監査委員は業務実態が「社会通念に照らして不自然な点