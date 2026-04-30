衆参両院は30日、皇族数確保策に関する15日の全体会議の議事録を公開した。森英介衆院議長は「今国会中に皇室典範改正案の成立にまでこぎ着けたい」と述べ、各党派に速やかな取りまとめへの協力を要請。衆院野党第1党の中道改革連合の笠浩史氏は「党内がまとまらないからと言って、いたずらに先延ばしすべきではない」と応じた。議事録によると、森氏は天皇の地位を「主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めた憲法1条を引