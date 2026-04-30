「巨人−広島」（３０日、東京ドーム）２９日の広島戦の登板を回避した巨人の大勢投手は、この日の試合前練習でグラウンドに姿を現さなかった。不在の本人に代わって杉内投手チーフコーチは「中で調整してるんでしょうね。ベンチには入りますよ、普通に」と説明した。この日から堀田賢慎投手が１軍に合流したが、出場選手登録はされなかった。大勢は前日の八回にセットアッパーとして登板せず、ルシアーノが代役登板した