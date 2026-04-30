正式デビューは「生誕70周年」の2027年か!?日産は2026年4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」と題した長期ビジョンを発表しました。次世代技術の進化、強靭な商品ポートフォリオの構築、新たなグローバル市場戦略、そして商品ファミリーを軸とした事業モデルによって持続的な競争優位を確立するという内容です。【画像】超カッコいい！ これが「まもなく生誕70周年」の日産「スカイライン」最新型の姿です！