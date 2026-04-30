大橋ちっぽけが、3rdフルアルバム『aritei』を5月29日にリリース。あわせて、同アルバムから先行配信第2弾として、新曲「コールドスリープ、愛」をリリースし、MVも公開した。 （関連：【映像あり】大橋ちっぽけ、3rdフルアルバム収録の新曲「コールドスリープ、愛」MV） 同楽曲は、失ってから気づく、恋人とのかけがえのない日常や後悔を歌った1曲。MVは自身の地元 愛媛県で撮影された