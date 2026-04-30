東広島市で起きた殺人放火事件の捜査中に、三原市の地中から男性の遺体が見つかった事件で、見つかった遺体が三原市に住む２９歳の男性だったことが分かりました。 ２月に東広島市の住宅が放火されリフォーム会社社長の川本健一さんが首を刺され殺害された事件に関連して、警察が２９日午前、三原市の関係先を捜索していたところ、地中から腐敗した遺体が発見されました。 ＤＮＡ鑑定の結果この遺体が三原市の自営業・徳