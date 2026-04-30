大村市出身の新人ボートレーサーが、5月のデビューを前に大村市役所を訪れ、地元での活躍を誓いました。 大村市役所を表敬訪問したのは、日本モーターボート選手会長崎支部に所属する山田 陽翔 選手(19)です。 大村市出身で、操縦や整備の技術を学ぶボートレーサー養成所を3月に卒業しました。 山田さんを含む138期生は、1074人が応募した中から合