YouTuber・ヒカルのYouTubeチャンネル上で、ヒカルとゲストのカジサックが発した“タモリへのコメント”が、大きな反響を呼んでいる。そんな中、新潮新書が、かつて出版した“タモリ本”を紹介している。【画像】タモリの“本当のすごさ”論じた新書に注目新潮新書のXでは「タモリさんの面白さがわからない――そんな発言が物議を醸しているようです。でも「わからない」人は幸せかもしれません。これからその面白さや凄さを知