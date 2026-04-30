ANAホールディングスは30日、2027年3月期の連結純利益が前期比43.2％減の960億円になる見通しだと発表した。中東情勢の悪化による航空燃料価格の高騰などを考慮した。日本航空は3月2日に発表した1100億円を据え置いた。20.1％減だが、国際線で課す燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）上限額の5月発券分からの引き上げなどで、燃油高は相殺できると説明している。