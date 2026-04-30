ドジャースのブレーク・スネル投手がリハビリ登板で好投しました。サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し、昨季の先発ローテーションに名前を連ねたスネル投手。ワールドシリーズ最終戦は8回に登板しその後山本投手へ継投、チームの世界一に貢献していました。しかし、3月に左肩の負傷により負傷者リスト入りしていました。日本時間29日にシングルAのオンタリオ・タワー・バザーズの一員として2度目のリハビリ登板。初回から3