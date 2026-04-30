大規模な山林火災による避難指示の大半が解除された岩手県大槌町で、収穫したワカメを加工する人たち＝30日午前山林火災が収束に向かう岩手県大槌町で、避難指示が解除された吉里吉里地区周辺では30日、火災の影響で制限されていたワカメ漁が再び活気を取り戻した。住民の日常生活もほぼ元通りとなったが、鎮圧には至っておらず、熱源や白煙が確認された場所で消防が消火活動を続けた。22日に小鎚、吉里吉里の両地区周辺で発生