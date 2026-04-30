タレントの堀田茜（33）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Tevaとおさんぽ」と書きだした堀田。「Tevaの定番Hurricaneシリーズがアップデートし、「HurricaneXLT3」が登場」と紹介した。「世界初のスポーツサンダルを開発したTevaだけあって、アウトドアでもタウンユースでもどんな場面でも活躍しそう」とつづってカジュアルなハーフパンツコーデを披露。「Tevaをお供に今年の夏はどこに行こうか考