メ～テレ（名古屋テレビ） いよいよ始まったゴールデンウィーク。帰省する際などの手みやげに悩む人も多いのでは？名古屋のデパートで、今年のおすすめを聞いてきました。 今年のゴールデンウィークは、5月2日から休みの人でも、平日が休めれば最大9連休です。 帰省する人が悩むのが、手みやげ。みなさん、どんなものを選ぶのでしょうか。 「友人と食べる時は、みんなで食べるこ