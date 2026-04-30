メ～テレ（名古屋テレビ） 「7年前から盗撮していた」という愛知県の豊田市役所の男性職員が、懲戒免職となりました。 30日付で懲戒免職となったのは、豊田市市民部資産税課に所属する47歳の男性職員です。 市によりますと、男性職員は4月4日、長久手市内の商業施設で自身のスマートフォンを女性とみられる人のスカートに近づけて、下着を盗撮しようとしたということです。 男性職員は、その場で別