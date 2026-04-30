米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）に挑戦する、中谷潤人（M・T、28）の体格の優位性を指摘した。「中谷潤人は体格と若さを武器に井上尚弥に挑む」スーパーバンタム級4団体王座をかけた世界タイトルマッチが2026年5月2日、東京ドームで行われる。絶対王者・井上に、世界3階級制覇王者の中谷が挑む。井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝