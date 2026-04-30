運動会に向けた創作ダンスの練習 財田小学校(岡山・中区長岡) IPU環太平洋大学で教員を目指している学生ら12人が、岡山市の財田小学校でダンスを指導しました。 3、4年生の児童約120人といっしょに、5月行われる運動会に向けて創作ダンスをつくっていきます。 （IPU･環太平洋大学次世代教育学部／中安翼 講師）「小学校の先生は、この時期の運動会はしんどい。そこをなんとか力になりたいという思いと学生たちにもも