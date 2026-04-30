アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/30営業日時点＝ 上海重油 3.43％ 上海異形鉄筋 0.72％ 大連ポリエチレン 0.36％ 上海ゴム 0.17％ 上海銅 -0.17％ 大連とうもろこし -0.24％ ＊数値は前日比％