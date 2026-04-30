リンクをコピーする

欧州株下落、中東有事リスクの再燃で銀行株など安い 東京時間16:41現在 英ＦＴＳＥ100 10225.07（+11.96+0.12%） 独ＤＡＸ23881.26（-73.30-0.31%） 仏ＣＡＣ40 7978.55（-93.58-1.15%） スイスＳＭＩ 12953.57（-78.33-0.60%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限48739.00（-273.00-0.56%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限