◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月３０日、美浦トレセン朝日杯ＦＳ４着以来４か月半ぶりの実戦となるエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は、Ｗコースを単走。初コンビとなる横山和生騎手を背に序盤から躍動感があり、テンポのいい走り。最後の直線では馬場の真ん中を豪快なフットワークで駆け抜け、ゴール手前で仕掛けられてからの