大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）に向け、幕内・王鵬（大嶽）が３０日、東京・中央区にある荒汐部屋に出稽古した。強い馬力で大関・安青錦（安治川）を押し出すなど２勝１敗。計１５番取って７勝８敗だった。「（安青錦が）来ることは知らなかったがいい経験だった」とうなずいた。出稽古はこの日から。巡業では相撲を取りながら体の維持に努めたという。幕内上位に定着しているが、先場所は７勝８敗で負け