日本を代表する雅楽の第一人者、東儀秀樹のデビュー３０周年を記念した全国ツアーのうち、福岡、京都、石川、宮城、愛知の５公演が、文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択され、１８歳以下を無料招待し、同伴者を半額にする施策を実施する。この取り組みは、子供たちの豊かな人間性のかん養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手、観客の育成などを目的としたもの。東儀秀樹は宮内庁楽部在