◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）西武・石井一成内野手が３０日、１軍に合流した。日本ハムからＦＡ移籍して迎えたプロ１０年目の今季は開幕１軍入りこそ果たしたものの、５試合に出場して１１打数１安打、打率９分１厘と振るわず、開幕８戦目の４月５日に早くも２軍落ち。「しょうがない。競争の中に入ったので、打てなかったら落ちるなと思ってたので」と受け止め、己と向き合う日々を過ごした。フ