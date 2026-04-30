アソビューは30日、全天候型キッズパークを展開するThe Kidsの全株式を取得し、完全子会社化したことを発表した。【写真】「関東イベント5選！」を紹介するアソビュー今後、自社が提供するレジャー施設向けSaaS「ウラカタ」および予約プラットフォーム「アソビュー！」と、実店舗を垂直統合により運営していく。深刻な採用難や事業承継問題を抱えるレジャー業界において、ITを活用した抜本的な収益構造改革と、持続可能な施設