日本中央競馬会（JRA）は昭和の日の4月29日、公式Xを通じ、騎手・武豊の初々しい映像を公開した。【動画】「昭和の日」JRAが公開した貴重映像当時19歳の武豊騎手「現役騎手で唯一“昭和”にGIを勝利している#武豊騎手」と紹介し、「当時19歳、武豊騎手のGI初制覇となった昭和63年菊花賞のインタビューをご覧ください」と動画を添えた。映像は、昭和63（1988）年の菊花賞の勝利インタビュー。武は、スーパークリークに騎乗