ミュージシャンで俳優の古舘佑太郎（35）が、30日放送のTBSラジオ「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、多彩な半生を振り返った。フリーアナウンサー古舘伊知郎の長男として知られる古舘は、08年にロックバンド「TheSALOVERS（サラバーズ）」を結成。15年にバンドが無期限活動休止になると、ソロ活動を開始した。17年に新バンド「2（ツー）」（後に「THE2」に改名）も、24年に解散。俳優業や、著書「カトマン