大阪府は30日、昨年の大阪・関西万博のテーマ「いのち」をレガシー（遺産）として発信し続けるため、生命科学とヘルスケアに関する国際会議を7月に大阪市で開くと発表した。アジア太平洋地域を中心に各国の閣僚を招き、医療の持続可能性や先端技術の活用について意見交換する。府と大阪市、民間企業が立ち上げた実行委員会が主催。7月3日に大型展示場「インテックス大阪」（同市）で開く。同月2〜4日には同じ会場で医療や健康