◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）ツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）がツアータイ記録の8連続を含む9バーディー（ボギーなし）を奪い63をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。2番で3メートルにつけて初バーディーを奪うと、パー5の3番でも2・5メートルのチャンスをものにした。4番、5番は8メートルのロングパットをねじ込むなど9