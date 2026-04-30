岩手県大槌町で発生した山林火災で、唯一避難指示が続いていた長井地区も避難指示がさきほど解除されました。大槌町で29日、大半の地域で避難指示が解除され長井地区のみに避難指示が出されていました。午前11時に開かれた会見で、平野町長は解除の見通しについて「火災状況などを見極めて判断する」と述べるにとどめましたが、午後4時半に長井地区の避難指示も解除されました。