ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃809は最終回の模様をたっぷりお届け！◆れにちゃんの涙は安い!?1時間超えとなった最終回は、まず「クイズ！あの人に聞きました」が展開された。ももクロをよく知る関係者へのアンケートをもとに、その回答を予想するクイズ企画だ。番組の演出を担当してきた佐々木敦規に聞いた、「16年の歴史で『これはやりすぎた』と反省していることは