新潟地方気象台が30日に発表した向こう1か月の予報によりますと、5月も暖かい空気に覆われやすいため、気温は高いでしょう。天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。平均気温は高い見込みで、降水量は平年並みと予想されています。各期間ごとの予想です。＜5/2～5/8＞天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は平年並か高い見込みです。＜5/9～5/15＞天気は数日